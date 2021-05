Inzaghi: “Il cammino Champions si complica parecchio. Abbiamo perso punti…”

La sconfitta contro la Fiorentina complica il cammino Champions della Lazio

La sconfitta contro la Fiorentina complica il cammino Champions della Lazio. Al termine della gara Simone Inzaghi analizza così la prestazione dei suoi: "Il primo tempo è stato condizionato dagli episodi, la seconda frazione è stata troppo nervosa, non siamo riusciti a rimanere lucidi. Squadra stanca? Ai ragazzi posso solo dire che avrebbero dovuto essere più bravi sul loro primo gol. Abbiamo creato contro una squadra che ha disputato un’ottima gara, la Fiorentina si stava giocando la salvezza. C’è dispiacere nell’essere andati all’intervallo in svantaggio. Nel secondo tempo non si è giocato a calcio, una grande squadra non perde la lucidità".