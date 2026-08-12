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Al termine dell'amichevole giocata contro la Juventus, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Palermo: "Sono molto contento al di là del risultato. Due gol evitabili ma la squadra è stata in campo con personalità".

"Soddisfatto perché giocare contro calciatori così forti non è semplice. Volevamo alzare il livello negli undici ma soprattutto nelle alternative: penso che siamo completi, abbiamo tanti bravi e quando è così starà a me scegliere chi merita. Nel calcio ormai ci sono due partite, una fino al 60’ e una coi cinque cambi: noi speriamo di essere forti lì”. Poi sulla Juve: “Si è rafforzata e sarà protagonista fino alla fine ma l’Inter parte un gradino avanti a tutti”