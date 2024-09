"Quindi tra i big bocciati nella stracittadina, resterà fuori soltanto Pavard: confermati Mkhitaryan (che contro il Milan ha vissuto la sua notte più nera), Calhanoglu e Lautaro, tutti finiti nel mirino della critica. Segno evidente di come Inzaghi per primo chieda risposte dai suoi generali in una sfida che mai è stata banale negli ultimi anni a latitudini friulane, come prova l’epilogo della gara giocata l’8 aprile, con il gol del ribaltone fi rmato da Frattesi al minuto 95 dopo che Inzaghi aveva mandato in campo tutti gli attaccanti a sua disposizione".