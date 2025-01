Inzaghi, tanti traguardi in un anno: il racconto di un 2024 speciale

Quella appena terminata è un'annata speciale per l'allenatore che ha saputo far sognare tanti interisti

L'Inter ha salutato il 2024, l'anno della seconda stella, raccontando sul sito ufficiale la bellezza di certi momenti di festa e i record di tanti suoi protagonisti. Nell'anno che sta per concludersi ce n'è uno che merita un elogio a parte, Simone Inzaghi . L'allenatore nerazzurro è arrivato a Milano dopo l'addio inatteso di Conte che aveva appena vinto lo scudetto quando ha deciso di lasciare il club. Non era convinto dei progetti futuri della società interista. L'allenatore ha lasciato la sua Lazio e li ha sposati senza grandi proclami.

Con il lavoro fatto sul campo giorno per giorno ha superato le critiche e i momenti difficili, come quello in cui lo scudetto è andato al Milan per due punti (stagione 2021-2022). L'anno dopo, con lo scudetto finito poi nelle mani di un imprendibile Napoli, la finale di Champions League conquistata con una forza impressionante e poi persa - sarà una questione anche di sfortuna come ha ammesso l'allenatore che quella partita l'ha vinta - Guardiola, per 1-0. Il mister è rimasto attaccato all'Inter. Ha messo sul piatto le delusioni, l'esperienza accumulata, le cose che aveva intanto imparato sull'Inter e nella stagione 2023-2024, proprio ripartendo da quella sconfitta bruciante, ad un passo dalla vittoria della Coppa, ha costruito la seconda stella e l'ha regalata . Un cammino caratterizzato da tanti piccoli traguardi che gli hanno permesso di raggiungere lo scudetto. ù