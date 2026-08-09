La nomina di Diana Bianchedi a capo delegazione degli Azzurri fa scattare le verifiche di "opportunità e eventuale incompatibilità" da parte del Coni.

"In relazione a quanto apparso su alcuni organi di stampa relativamente ad un annunciato incarico di rilievo in ambito Figc per il vicepresidente vicario del CONI - l'intervento del comitato olimpico -, ai sensi dello Statuto e delle Leggi vigenti, sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità, inconferibilità e incompatibilità, a tutela della Giunta Nazionale.

Fonte: ANSA