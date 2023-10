Italia, Spalletti punta sul blocco Inter: contro Malta titolari 4 nerazzurri?

Travolta dallo scandalo scommesse, l'Italia cercherà di ritrovare una parziale normalità questa sera, quando gli Azzurri affronteranno Malta in una gara di qualificazione ai prossimi Europei. Per l'occasione, secondo le ultime indiscrezioni di formazione, il ct Luciano Spalletti pare intenzionato a puntare sul blocco Inter: ben 4 nerazzurri dovrebbero partire titolari, più altri 2 in panchina pronti a subentrare.

In particolare, la difesa sarà per tre quarti interista: Darmian a destra, Dimarco a sinistra, Bastoni in mezzo con il romanista Mancini. In mezzo al campo, infine, l'intoccabile Barella, con Acerni e Frattesi inizialmente in panchina.