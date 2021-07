Italia, Mazzola: “Ho un po’ di nodo in gola. Mancini? Quando ero all’Inter…”

L'ex nerazzurro emozionato per la vittoria dell'Italia agli Europei

La vittoria dell'Italia agli Europei ha regalato gioia ed emozione a un intero Paese. All'Adnkronos, Sandro Mazzola non nasconde l'emozione per la vittoria della squadra di Mancini. "Ho un po' di nodo in gola, sono stati bravi, bravissimi. Dentro questa nazionale c'è qualcosa, sono stati bravi di testa e di piede. Avendo visto le partite precedenti pensavo che ce l'avrebbero fatta, mi sembrava che avessero qualcosa più degli altri", ha detto raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos.