Ha giocato nell'Inter ma anche nell'Italia . Eder, ex attaccante azzurro, ha parlato in un'intervista al Secolo XIX anche del cammino della squadra di Spalletti all'Europeo. «Ho visto tutte le partite, ho sofferto fino in fondo con la Croazia ma siamo agli ottavi», ha detto a proposito del girone eliminatorio.

E sulla prossima sfida, quella contro la Nazionale di Sommer, ha aggiunto: «La Svizzera è una bella squadra ma in queste gare con l’Italia è dura per tutti. Spero in un gran match. Le favorite? Spagna e Germania hanno qualcosa in più ma tifo Italia».