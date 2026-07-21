Qualche settimana fa il suo nome era uscito quasi per caso, era più una suggestione. Ma adesso è chiaro che dietro ci sia qualcosa di concreto. Parliamo dell'Italia e di Pep Guardiola. Paolo Maldini e Leonardo si sono recati in Spagna per tentare il colpo da novanta, missione quasi impossibile. "Maldini e Guardiola sono legatissimi nel nome del calcio, un’amicizia che va oltre il rettangolo verde. Maldini e Leonardo hanno illustrato al Professore, come lo chiamava Mazzone a Brescia, i piani per rilanciare il movimento e le intenzioni per la Nazionale che ha saltato gli ultimi tre Mondiali e ha bisogno di una scossa".

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"Il carisma di Guardiola servirebbe anche come traino in un momento in cui siamo diventati periferia dell’impero calcistico. L’impresa però è ardua, quasi impossibile. Pep ha lasciato la panchina del Manchester City dopo dieci anni pieni di successi ma molto stressanti e ha spiegato a ripetizione, anche la scorsa settimana, di volersi fermare per dedicarsi agli affetti famigliari", sottolinea il Corriere della Sera.

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"Difficile immaginare che possa cambiare idea. Senza dimenticare, che ha un contratto da ambasciatore globale del City Football Group. Questo aspetto, se ci fosse la volontà, sarebbe un ostacolo superabile. Più difficile trovare la quadra dal punto di vista economico. Guardiola viaggia sopra i 20 milioni di euro netti e la Figc, al momento, non può permettersi di fare il passo più lungo della gamba. Insomma, una strada maledettamente in salita. Di sicuro Guardiola avrebbe il pregio di mettere tutti d’accordo. Malagò, anche ieri, ha parlato di condivisione assoluta con i suoi compagni di viaggio. Lui sarebbe contento di Pep, la sensazione è che lo sia meno di Pirlo, l’altro candidato, quello sì abbordabile, suggerito da Maldini. Resta anche il nome di Roberto Mancini. Sono i giorni della verità. L’Italia aspetta un allenatore. E il tempo stringe. Anche se Malagò assicura che i lavori stanno andando avanti".

(Corriere della Sera)