In prima pagina la qualificazione della Nazionale di Spalletti che va agli Europei per un soffio dopo il pari all'ultimo minuto contro la Croazia

Il Corriere dello Sport in prima pagina racconta con un Eurofiuuu! la qualificazione dell'Italia che arriva in extremis contro la Croazia. "Dall'incubo alla festa: uno a uno con la Croazia, sabato c'è la Svizzera. Italia pazzesca: passa al novantottesimo grazie a Zaccagni. Azzurri agli ottavi. Gigio para un rigore ma dopo un minuto Modric colpisce. Dal rischio del flop al gol del laziale. Scossa Spalletti: «Siamo sotto al nostro livello»", si legge.

In basso si parla di mercato. Di quello della Juve: "Calafiori e Koop, il piano bianconero"; "Si muove il Napoli, Di Lorenzo e Kvara: Manna e De Laurentiis in campo"; "Un mediano dal brasile, c'è André per il Milan".