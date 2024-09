Questa volta sarà dedicata alla Nations League, un torneo che, sebbene possa sembrare di poca importanza, gioca un ruolo significativo per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Per squadre come l'Italia, che ha faticato a superare i gironi di qualificazione nelle ultime competizioni, è cruciale. L’obiettivo è raggiungere almeno le semifinali del torneo, superando un girone che include avversari come Francia, Israele e Belgio. Un compito alla portata, sempre che la squadra italiana riesca a scrollarsi di dosso la deludente performance degli Europei. È fondamentale affrontare questa settimana con una mentalità strategica: non tanto per fare esperimenti casuali, ma per iniziare a costruire una squadra solida e con un'identità chiara. È importante fissare una linea di gioco e seguirla, invece di disperdersi in tentativi disordinati.