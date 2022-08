Italia U16, doppio test contro l’Inghilterra: Inter, 3 i calciatori convocati

Il ct Daniele Zoratto ha selezionato 23 ragazzi per le due amichevoli in programma martedì 23 e giovedì 25 agosto

Inizierà con una doppia amichevole con l'Inghilterra la stagione della Nazionale Under 16, che affronterà i pari età inglesi martedì 23 (ore 18) e giovedì 25 agosto (ore 11) al 'Villaggio Azzurro' di Novarello. Per l'occasione il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 23 calciatori classe 2007, con il raduno fissato per sabato 20 agosto.