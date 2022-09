Italia U16, doppio test contro la Svizzera: convocati 2 calciatori dell’Inter

Un’altra doppia amichevole attende la Nazionale Under 16, che dopo aver affrontato ad agosto l’Inghilterra (successo per 2-1 nel primo test, sconfitta per 3-2 nel secondo) se la vedrà con i pari età della Svizzera. I due match, in programma martedì 13 (ore 16) e giovedì 15 settembre (ore 12.30) si giocheranno allo Stadio Comunale di Ascona (ingresso libero), piccolo comune svizzero del Canton Ticino situato sul Lago Maggiore.