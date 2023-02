Italia U17, raduno pre qualificazioni all’Europeo: 2 i convocati dell’Inter

Reduce dalle sconfitte di misura (2-1 e 4-3) nelle due amichevoli con la Francia disputate nel centro tecnico federale francese di Clairefontaine, la Nazionale Under 17 torna a radunarsi in vista della seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo. Dal 7 al 13 marzo gli Azzurrini saranno impegnati a Cipro nell'Elite Round di qualificazione al torneo continentale contro i padroni di casa, la Repubblica d'Irlanda e l'Ucraina. In palio due posti per la fase finale in programma a metà maggio in Ungheria.