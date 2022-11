Italia U18, sconfitta 2-0 in Francia: Esposito titolare, pochi minuti per Owusu

Finisce 2-0 per la Francia la prima della due amichevoli in programma tra l'Italia Under 18 e i pari età transalpini. Gli Azzurrini di Franceschini si arrendono alle reti di Aiki e di Kumbedi. Per quanto riguarda i giovani dell'Inter, 84 minuti di gioco per Esposito, schierato da titolare al fianco di Bolzan. 25 minuti di gioco per Bovo, 6 per Owusu (entrato proprio per Esposito), mentre Quieto è rimasto in panchina.