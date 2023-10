Italia U20, i convocati per il match di Elite League contro la Polonia: c’è Fontanarosa

Dopo il pareggio ottenuto in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca, la Nazionale Under 20 è pronta per il primo impegno casalingo nell'Elite League. Venerdì 13 ottobre alle ore 18, allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro (diretta figc.it), gli Azzurrini affronteranno la Polonia con cui condividono il primato (a quota 4 punti) nella classifica del torneo a cui prendono parte otto nazionali. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, che si raduneranno lunedì 9 a Lamezia Terme e nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento.