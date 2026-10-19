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Xavier Jacobelli, intervenuto in collegamento video con Sky Sport, ha parlato della situazione dell'Inter in Champions League: "L'importante è non peccare di presunzione. credo che questo sia stato uno dei motivi scatenanti della sconfitta contro un gran bel Club Brugge, oltre all'exploit di Tresoldi. Adesso l'Inter sa che non può più sbagliare in Champions League: se è vero che 16 punti è la quota necessaria per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, all'Inter servono almeno 5 vittorie e un pareggio in sei partite.

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È anche vero che bisogna sterzare e, soprattutto, mai sottovalutare gli avversari, cosa che, soprattutto nella fase iniziale della partita contro il Club Brugge, l'Inter ha fatto".