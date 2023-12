Jacobelli: “Sentenza che sancisce il diritto sacrosanto di farsi un torneo alternativo”

"Allora era un progetto ben diverso da quello presentato adesso. Questo nuovo progetto, che sarà interessante capire come andrà, nasce con l'intento di andare alla disperata ricerca di nuovi introiti che siano diversi da quelli televisivi. In Italia già Roma e Inter si sono messe contro, ma anche tanti altri club in Europa. Sarà interessante ora come Real e Barcellona vorranno giocare questo torneo ma dovranno uscire dalla UEFA".