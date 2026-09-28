Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Giuseppe Pastore, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Roma: "Non so se avete visto quella citazione mia che girava sui 90-95 punti che può fare la Roma: io ribadisco che non ho detto che li farà, ma che li può fare.

Getty

La Roma può farli se avrà la condizione fisica che per ora la sta assistendo, ma adesso le partite saranno serrate ed è l'eccezione che non si faccia male nessuno: e poi se manterrà la condizione mentale che Gasperini sta innestando nella squadra. La Roma ha dei numeri da scudetto, la sfortuna della Roma è che l'Inter ha una squadra che può fare eccome 100 punti, 90 li farà.

Getty Images

Sta alla Roma a quel punto farne 91: ma parliamo di cose che l'anno scorso era fantascienza. Solo un percorso lungo dell'Inter in Champions potrebbe essere un alleato? Procuratevi un bandierone nerazzurro per il mercoledì...".