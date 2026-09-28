Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Giuseppe Pastore, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Roma

Marco Astori
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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Giuseppe Pastore, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Roma: "Non so se avete visto quella citazione mia che girava sui 90-95 punti che può fare la Roma: io ribadisco che non ho detto che li farà, ma che li può fare.

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La Roma può farli se avrà la condizione fisica che per ora la sta assistendo, ma adesso le partite saranno serrate ed è l'eccezione che non si faccia male nessuno: e poi se manterrà la condizione mentale che Gasperini sta innestando nella squadra. La Roma ha dei numeri da scudetto, la sfortuna della Roma è che l'Inter ha una squadra che può fare eccome 100 punti, 90 li farà.

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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
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Sta alla Roma a quel punto farne 91: ma parliamo di cose che l'anno scorso era fantascienza. Solo un percorso lungo dell'Inter in Champions potrebbe essere un alleato? Procuratevi un bandierone nerazzurro per il mercoledì...".

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