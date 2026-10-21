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Julio Cesar, ex portiere, ha parlato a Prime Video prima della sfida tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk in Champions League: "L'Inter arriva da due sconfitte, oggi serve la partita perfetta: oggi giocando in casa bisogna avere il possesso palla e fare la partita. Martinez? Da ex portiere vedo molto bene le parole di Chivu; avere la fiducia di un allenatore è importante. Lui è fortissimo, è il primo anno di responsabilità: se parte titolare è perché Chivu, squadra e società ci credono.

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Le parole di Maicon su Mourinho al Real? E' verissimo: l'ho saputo, me l'ha raccontato. Una volta eravamo insieme e lui mi aveva raccontato questo episodio. L'Inter crea ma non raccoglie? Prima ho parlato con Zielinski e lui mi ha spiegato che è una situazione che si deve sistemare sia davanti che dietro: è una squadra diversa, c'è lavoro da fare e vincendo oggi può arrivare fiducia".