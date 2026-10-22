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Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria dei nerazzurri contro lo Shakhtar in Champions League: "Il risultato è importantissimo, serviva tanto: dopo l'espulsione l'Inter ha avuto molto coraggio, è stata diversa. E Martinez che è stato un po' contestato ha fatto una partita molto bella: avere la fiducia dell'allenatore è molto importante.

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Lui sa il suo valore: sa che può dare il suo contributo. Lui deve essere pronto ad esserci e lui l'ha dimostrato: tra i pali è un grandissimo portiere e dopo questa partita vedremo un Martinez più carico. Ora deve farne altre 5-6 di fila. Carlos Augusto è in crescita, ogni volta che viene chiamato fa il suo e aiuta la squadra. Il giallo a Bastoni? Il primo è stato un po' troppo".