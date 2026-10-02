Intervistato da Pagineromaniste, l'ex portiere della Roma, Julio Sergio, ha parlato dell'ottimo avvio di stagione della squadra di Gasperini. "É partita molto bene, sarà importante avere continuità. Credo che la società abbia fatto un bel mercato, rendendo la rosa ancor più competitiva. Speriamo che riesca a mantenere questo livello a lungo. La Roma è una squadra che ha sempre combattuto fino alla fine, ma Gasperini è stato bravo a renderla molto solida".

Il divario con l’Inter è diminuito rispetto allo scorso anno?

Con Dybala e Malen così in forma, si può sognare lo scudetto?

«Sul piano della prestazione penso chela Roma si sia avvicinata all’Inter, che resta comunque la squadra da battere. Il campionato è lungo e sarà importante mantenere la concentrazione alta e questo livello di rendimento durante tutto il percorso. Quest’anno, poi, la Roma sarà protagonista anche in Champions League, un impegno che ti toglie tante energie e che incide sulla corsa in campionato. Per questo motivo, è fondamentale avere una rosa ampia, con giocatori di livello, per gestire al meglio ogni partita».«L’arrivo di Malen è stato importantissimo, ha dimostrato di essere un giocatore di grande livello. Dybala è partito molto bene in questa stagione. Sono una gran coppia, ma è ancora presto per parlare di scudetto».

(Pagineromaniste.com)