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Durante l'assemblea degli azionisti è stato approvato il bilancio d'esercizio della Juventus al 30 giugno 2026. Il bilancio consolidato del club per la stagione 2025/26 si è chiuso con una perdita netta di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell'esercizio precedente. I favorevoli sono stati il 91,8% dei votanti.

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L’assemblea degli azionisti della Juventus, con il 99,9% dei voti favorevoli, ha deliberato di attribuire al cda la delega per varare un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni, “a sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e della competitività sportiva, di possibili upgrade degli asset immobiliari strategici (in primis, l'Allianz Stadium), della valorizzazione del brand e della sostenibilità economico-finanziaria”. L'azionista di maggioranza Exor ha assicurato non solo di coprire la sua quota di competenza (65,4%), ma anche l'eventuale inoptato.

(Ansa-Gazzetta dello Sport)