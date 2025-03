Juve, contestazione social dei tifosi: “Motta senza carisma, solo Conte può rialzarci”

Lo 0-4 incassato allo Stadium contro l'Atalanta pesa come un macigno in casa Juve. Il risultato clamoroso ottenuto dagli uomini di Gasperini estromette in maniera definitiva i bianconeri dalla corsa scudetto e apre scenari con diversi punti interrogativi per il futuro. La squadra di Thiago Motta al momento resta quarta in campionato, ma potrebbe essere superata dalla Lazio tra poche ore. Anche il piazzamento Champions per la prossima stagione resta così in bilico e sui social e i tifosi contestano società, guida tecnica e squadra.