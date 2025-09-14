«Sensazione di grande forza per la partita. Ha scelto di prendere l'avversario uno contro uno a tutto campo e questa è una differenza rispetto alla passata stagione dove fuori casa era sorniona e ora invece aggredisce molto alto come ha fatto contro la Fiorentina. Il Napoli sta dando segnali di grande forza in questo inizio di campionato dato quanto è difficile confermarsi. Conte con la Champions ha un conto in sospeso e magari è un tassello che vuole mettere nel suo palmares. Conte con la Champions ha un conto in sospeso e magari è un tassello che vuole mettere nel suo palmares». Così Andrea Stramaccioni sulla vittoria del Napoli contro la Fiorentina per tre a uno.