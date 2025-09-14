«Sensazione di grande forza per la partita. Ha scelto di prendere l'avversario uno contro uno a tutto campo e questa è una differenza rispetto alla passata stagione dove fuori casa era sorniona e ora invece aggredisce molto alto come ha fatto contro la Fiorentina. Il Napoli sta dando segnali di grande forza in questo inizio di campionato dato quanto è difficile confermarsi. Conte con la Champions ha un conto in sospeso e magari è un tassello che vuole mettere nel suo palmares. Conte con la Champions ha un conto in sospeso e magari è un tassello che vuole mettere nel suo palmares». Così Andrea Stramaccioni sulla vittoria del Napoli contro la Fiorentina per tre a uno.
Stramaccioni: “Inter, valori oggettivi ma con nuovo allenatore deve trovare assetto migliore”
L'ex allenatore nerazzurro, su DAZN, ha anche analizzato la classifica dopo la sconfitta dell'Inter a Torino e ha detto la sua sulla vittoria della Juve che va a nove punti: «Tre punti in tre gare per l'Inter? All'inizio si ragiona una gara alla volta e prendere punti dalle concorrenti dà morale. L'Interha dei valori oggettivi. In questa fase in cui ha cambiato allenatore deve anche trovare l'assetto migliore. I fratelli Thuram? Una storia che ha colpito tantissimo come mi ha colpito che i nerazzurri poi fossero andati in vantaggio. Adzic è il protagonista inaspettato, forse neanche la mamma lo immaginava. Prima di questa partita dicevo che la Juve aveva ritrovato solidità con Bremer e una sorta di empatia tra giocatori e Tudor».
