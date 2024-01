Il club di Simeone ha deciso di non aspettare il giocatore, fermo da metà dicembre per un infortunio

Saltata la trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid per il passaggio di Moise Kean al club spagnolo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club di Simeone ha deciso di non aspettare il giocatore, fermo da metà dicembre per un infortunio. "Kean torna così alla Juventus, ma non è detto che resti: il club bianconero è comunque vigile ad altre trattative in questi ultimi de giorni di mercato".