Juve-Verona, niente prova tv per Gatti. Ecco il motivo

La procura della Figc chiede la prova tv per Federico Gatti, difensore della Juventus, dopo un contatto con l'attaccante Milan Djuric nel match di sabato con il Verona. Il giudice sportivo, però, dice no e chiude il caso. Cos'è successo in campo? Al 26' del primo tempo, il difensore della Juventus e l'attaccante veneto duellano per un pallone alto a centrocampo. Djuric cade e le immagini, dalle riprese alle spalle dei calciatori, fanno pensare ad un colpo rifilato da Gatti. Su X partono le accuse al bianconero per un 'pugno' all'avversario.

L'arbitro, che osserva la scena, non adotta provvedimenti. In un secondo momento, ecco l'inquadratura laterale che offre un'altra prospettiva: niente pugno, tra una maglia strattonata e una spinta nel duello robusto.Il giudice sportivo ha acquisito e valutato le immagini televisive e ha interpellato l'arbitro che "con e-mail inviata alle ore 1.57 del 31 ottobre 2023, dichiarava 'Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto'". Quindi, caso chiuso in campo e niente prova tv.