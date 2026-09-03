"Ringrazio Spalletti per tutto quello che ha fatto per me l'anno scorso e per aver voluto che restassi alla Juventus: non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza del club, si è parlato molto del fatto che io avessi posto diverse condizioni ma non era vero": così l'ex bianconero, Dusan Vlahovic, torna sul suo addio alla Juve.

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"È stato un grande onore e un immenso piacere avere l'opportunità di farne parte e di indossare la maglia bianconera - ha aggiunto al portale serbo Mozzart Tv - e mi dispiace molto e mi addolora profondamente che non fossimo al livello richiesto per competere per obiettivi più ambiziosi e per vincere trofei".

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In futuro potrebbe esserci un Vlahovic-bis alla Juve? "Nel calcio, come nella vita, può succedere di tutto, e per questo non escludo nessuna possibilità - la sua risposta - nella vita è importante andare dove ti desiderano di più E il presidente e il direttore sportivo del Besiktas me l'hanno dimostrato venendo a Belgrado e trattenendosi per tanti giorni".