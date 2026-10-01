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Dal palco del Festival dello Sport di Trento, l'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato delle ambizioni dei bianconeri:

TURIN, ITALY - JUNE 15: Giovanni Carnevali poses as he is unveiled as new CEO of Juventus at Juventus headquarters on June 15, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

"La Juventus è già una squadra competitiva, abbiamo cambiato tanto, ci serve tempo per essere competitivi. Poi tra essere competitivi e vincere ce ne passa. Fosse per me vincerei domani, però non è semplice. Sappiamo da dove siamo partiti e cosa stiamo facendo. Dobbiamo voler ottenere qualcosa di straordinario grazie ai sacrifici da parte di tutti".

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"Quello che conta è vincere. Sì, devi vincere. Ma devi anche capire come farlo. Col lavoro, costruendo una base solida, cercando di non fare cambiamenti ogni anni. C’è un percorso, e il percorso ti porta a ottenere un risultato. Quarto posto? È diventato più business che calcio, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Noi non ci accontentiamo, l’obiettivo di tutti noi è quello di vincere".

(Fonte: Gazzetta.it)