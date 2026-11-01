Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il posticipo della domenica di Serie A è Juventus-Napoli. All'Allianz Stadium si affrontano due squadre già attardate in classifica ed entrambe appaiate a quota 14, a -14 dalla Lazio capolista e a -9 dal quarto posto occupato dal Como.

Vietato perdere altri punti per entrambe che tra l'altro stanno vivendo momenti opposti: Napoli in fiducia dopo il pareggio con la Roma e la vittoria di Monza mentre la Juve ha perso due delle ultime tre con tanto di ritiro prima del match di questa sera.

DAZN

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, le scelte di Spalletti e Allegri (che non sarà in panchina perché squalificato). A sorpresa fuori Hojlund - neanche in panchina causa febbre - nel Napoli, gioca Lucca. Nella Juve panchina per Sarr e Kelly, difesa a 4 per Spalletti con Cabal terzino.

Formazioni ufficiali Juve-Napoli

: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Woltemade, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. All. Spalletti

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang. A disp.: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. All. Allegri