Juventus, in arrivo un nuovo tentativo per Tonali: Inter in vantaggio, ma Paratici…

L’arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo potrebbe avere delle ripercussioni sul mercato dell’Inter: senza Maurizio Sarri i bianconeri abbandoneranno la pista Jorginho, e per il centrocampo potrebbero fare concorrenza ai nerazzurri per Sandro Tonali. Così scrive Tuttosport: “I bianconeri si rifaranno sotto per Sandro Tonali, gioiellino del Brescia apprezzatissimo da Pirlo. Da settimane l’Inter ha guadagnato la pole position sul centrocampista di Massimo Cellino. Il club di Zhang è in vantaggio. Paratici, però, è pronto a riallacciare i contatti con l’agente Beppe Bozzo e con Cellino per verificare i margini di inserimento“.