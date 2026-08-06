Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sul suo canale YouTube, Fabio Ravezzani ha parlato anche di Inter e del mercato fin qui condotto dalla dirigenza nerazzurra. Ecco le parole del giornalista:

"Stankovic è il giocatore più interessante in questo precampionato, ha sbagliato pochissimi passaggi. E' una buona prospettiva per l'Inter, potrebbe anche diventare titolare, ma andiamoci piano. Sul mercato dell'Inter ho qualche perplessità sul fatto che in porta questa sia la soluzione definitiva".

"Provedel riserva e Martinez titolare non mi sembrano ostacoli insormontabili per gli attaccanti avversari. I nerazzurri hanno bisogno di un esterno destro, in quella posizione Diouf è riciclato. Prendere Stones, concentrarsi su un altro marcatore come magari Romero e non investire su un laterale destro mi sembra una decisione rivedibile. Magari Marotta e Ausilio avranno ragione, ma mi sembra un punto debole".