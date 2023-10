Il Giornale – La Juventus è tornata: attesa per lo scontro diretto con l’Inter

Inter prima in classifica, Juventus seconda: è questo il risultato dell'ultima giornata di Serie A. Una sfida tra nerazzurri e bianconeri che potrebbe riproporsi, come scrive Il Giornale: "È la grande sfida che ritorna, soprattutto è la Juventus che è tornata (o sta tornando) dopo 3 stagioni senza essersi mai veramente iscritta alla corsa per il titolo. Dopo 10 partite come oggi, andando a ritroso negli ultimi 3 anni ha avuto rispettivamente 10, 13 e 6 punti di distacco dalla prima in classifica. Oggi è a 2 punti dall'Inter e l'attesa di tutti è già puntata sullo scontro diretto del 26 novembre, lontano un mese ma in realtà 2 partite. Prossimo turno tutt'altro che banale: Inter a Bergamo, Juventus a Firenze. Magari ci guadagna il Milan, che ospita l'Udinese.

La sensazione è che ci sia voglia di inserire la Juventus nella caccia allo scudetto, anche per accarezzare il pelo al suo popolo, scosso dalle polemiche delle ultime stagioni. Allegri non gioca bene, ma fa punti. La Juventus è la stessa o quasi dell’anno scorso, eppure ne ha già fatti 7 in più, proprio come l'Inter. Entrambe difendono bene (7 clean sheet a testa), l'Inter attacca meglio (25 gol contro 16). Il Milan, che pure ha già perso con entrambe, ha gli stessi punti di un anno fa e fra le prime è quella che finora ha avuto il calendario più complicato. È il Napoli che balbetta e non regge il passo dei soliti noti. Milano o Juventus, a oggi non si scappa. E a oggi Milano sembra avere qualcosa in più".