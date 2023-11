Juventus, niente da fare per Weah: salterà l’Inter. Locatelli, decisione last minute

L'esterno americano non sarà a disposizione di Allegri per il derby d'Italia, qualche chance per il centrocampista

Si avvicina l'appuntamento con Juventus-Inter, in programma domenica sera a Torino. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione infortunati in casa bianconera: "La Juve, già priva di Danilo, perde anche Weah per il derby d'Italia di domenica sera. L'infortunio alla coscia del figlio d'arte non è ancora superato: adesso l'obiettivo è il Napoli (8 dicembre). Se Alex Sandro rientrerà con l'Inter, si registra un cauto ottimismo pure per Miretti (lombalgia) e McKennie (tendinopatia).