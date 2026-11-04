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Intervenuto negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter e di possibili movimenti a gennaio del club nerazzurro.

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"Io credo che in questo momento davanti non abbiano intenzione di intervenire e io sono abbastanza d'accordo. Nel derby è stato un caso più unico che raro: se prendi una quinta punta ti trovi con giocatori che non hanno spazio, mentre tu devi far crescere i tuoi. In difesa è vero che c'è stato qualche limite: più della fase difensiva che dei difensori in sé. L'idea di un marcatore in più potrebbe avere senso, ma bisogna capire cosa succede con Stones: se ti dà garanzie, sei a posto anche dietro.

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La nota negativa di ieri è ancora il portiere: Martinez in un paio di situazioni si è dimostrato ancora un po' insicuro, non sembra ancora stabile nell'attitudine. L'ipotesi di un intervento in porta è difficile a gennaio: ma se devo dire l'unico neo è il portiere che non ha dato sicurezza. Dove andrei a investire a gennaio? Tra tutto forse in difesa, se Stones non dà garanzie di recupero".