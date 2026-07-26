Nella ripresa, l'Inter si presenta in campo una squadra totalmente diversa rispetto a quella impegnata nella prima frazione
VIDEO FCIN1908 / Karlsruher-Inter: BBBank Wildpark sold out, le immagini
C'è un'altra Inter in campo nel secondo tempo. Dopo la prima frazione, terminata sul risultato di parità a reti inviolate, Cristian Chivu prosegue gli esperimenti nel primo vero testo del pre-campionato e cambia l'intero undici sul rettangolo verde di gioco.
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Nella ripresa, si presenta infatti in campo una squadra totalmente diversa rispetto a quella impegnata nella prima frazione.
Il tecnico nerazzurro opta per ben undici cambi: dal portiere Di Gennaro fino all'inedita coppia d'attacco con i giovani Topalovic e Mosconi.
Di seguito la formazione dell'Inter in campo nel secondo tempo contro il Karlsruher al al BBBank Wildpark, stadio della città di Karlsruhe:
INTER (3-5-2): Di Gennaro, Pavard, Maye, Bastoni, Diouf, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Dimarco, Topalovic, Mosconi.
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