La stagione al Bruges è stata una palestra importante per Aleksandar Stankovic. La crescita del centrocampista è stata straordinaria, tanto che l'Inter non ci ha pensato due volte a riportarlo a Milano. Lì ha ritrovato il suo vecchio mentore, Cristian Chivu.

"Chi pensava che fosse stato riportato in squadra solo per ottenere una cifra maggiore dalla cessione si sbagliava. L'Inter intende puntare su Stankovic. L'allenatore non vede l'ora di lavorare con il giovane più maturo e ha già dei piani precisi per il suo ruolo a centrocampo", sottolinea Kicker.

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"Stankovic è considerato un centrocampista versatile. Da giovane, ha giocato principalmente come un classico centrocampista difensivo con una spiccata propensione per i passaggi verticali, una qualità molto apprezzata da Chivu. A Bruges è ulteriormente cresciuto, diventando una minaccia offensiva anche giocando alle spalle delle punte".

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"Questa versatilità lo rende prezioso. Potrebbe fungere da riserva di Calhanoglu, permettendo a Petar Sucic di giocare nel ruolo di numero otto. In alternativa, dopo la partenza di Davide Frattesi, Stankovic potrebbe ricoprire anche il ruolo di mezzala, mettendo in mostra il suo tiro potente, proprio come suo padre".

(Kicker)