Il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso dell'Inter, ha commentato ai microfoni diAffaritaliani.it l'esito della penultima giornata di campionato. In casa Inter c'è ovviamente grande amarezza, condivisa anche da La Russa: "So che abbiamo perso una grande occasione". Alla domanda se ci fosse il rigore per la Lazio, La Russa risponde: "Poteva esserci, non so se ci stava tutto. Ma se c'era quel rigore ce n'era un altro per l'Inter nel primo tempo. L'arbitro mi è sembrato prevenuto nei confronti dell'Inter, non grandi errori ma piccoli e continui sbagli che testimoniano un atteggiamento, come ho detto, prevenuto. Peccato perché stavamo per cambiare qualcosa in difesa, bastavano solo due minuti e avremmo aggiustato la difesa e avremmo vinto lo scudetto".