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L'ambasciatore spagnolo a Buenos Aires, Joaquín María de Arístegui Laborde, si è augurato che si possa disputare ancora la Finalissima tra Spagna ed Argentina come partita omaggio a Lionel Messi. "Speriamo si possa giocare, sarebbe una bella rivincita. Io sono tifoso del Barcellona e per me sarebbe anche un evento in segno di omaggio, rispetto e ammirazione per il miglior calciatore di tutti i tempi, Lionel Messi, un grande addio", ha affermato Laborde.

DAZN

Il match tra i campioni d'Europa e i campioni d'America si sarebbe dovuto disputare a marzo in Qatar, ma lo scoppio della guerra in Iran ha impedito il suo svolgimento e le federazioni dei due Paesi non hanno poi trovato un accordo per realizzarla in una sede e in una data alternative.

Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni sulla ripresa dei colloqui per organizzare il match eventualmente durante le date Fifa di novembre.