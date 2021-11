Lautaro: “I tifosi ci danno sempre una mano, grazie. Aspettiamo con ansia…”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni di Inter TV

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria a San Siro contro lo Shakthar: "Come ho detto prima siamo molto contenti per questa vittoria che era troppo importante per noi, per la classifica e per il passaggio di turno. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, vincere con la nostra gente in casa. Era molto importante. Veramente li ringraziamo tanto i tifosi, ogni volta qui in casa ci sono e ci danno una mano in campo. Qualificazione ad un passo? E' una vittoria con emozioni bellissime. Come dite voi è da tanto tempo che non si passa il turno. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e della strada presa che credo sia quella giusta. Sia in campionato che in CL. Dobbiamo continuare a lavorare e mettere in campo quello che dice il mister. Adesso aspettiamo con ansia il risultato della partita, è lì ad un passo il traguardo. Adesso riposiamo e andiamo a vedere la partita. Dobbiamo pensare al Venezia. Trasferta durissima, giocano bene. Dobbiamo riposare e poi andare a prenderci i tre punti che ci servono".