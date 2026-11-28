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Lautaro, sempre Lautaro. Dopo il ritorno al gol contro lo Stoccarda, il capitano nerazzurro si è ripetuto anche contro il Genoa. Un gol da rapace d'area su assist di Diouf per sbloccare una partita che via via si stava facendo sempre più complicata con la squadra di De Rossi due volte vicinissima al vantaggio.

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I numeri di Lautaro sono impressionanti, come sottolinea Opta, l'argentino è uno dei soli due giocatori ad avere realizzato almeno cinque gol in ognuna delle ultime nove stagioni dei cinque maggiori campionati europei (dal 2018/19), assieme a Kylian Mbappé.