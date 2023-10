Inter, è Lautaro Martinez il LeoVegas.News Player of the Month di agosto e settembre

È Lautaro Martinez il LeoVegas.News Player of the Month dei mesi di agosto e settembre! I tifosi nerazzurri hanno scelto l'attaccante argentino come miglior giocatore esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.

Nei primi due mesi della stagione Lautaro ha totalizzato 9 presenze tra campionato e Champions League, realizzando 10 reti. Per il capitano nerazzurro è stato un avvio di stagione molto positivo in cui ha fornito prestazioni straordinarie. Una è stata sicuramente quella offerta in Inter-Monza, in cui grazie alla doppietta messa a segno è stato votato dai tifosi come migliore in campo. Si è poi ripetuto con un'altra doppietta nel match giocato contro la Fiorentina.