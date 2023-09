Inter, Lautaro sul podio dei marcatori all time in Champions League: nel mirino la vetta

C'è voluto un gol di Lautaro Martinez nel finale per evitare all'Inter la sconfitta sul campo della Real Sociedad nell'esordio stagionale in Champions League: l'attaccante argentino ha sfruttato il tiro sporco di Frattesi e piazzato la zampata del definitivo 1-1.

Una rete importante per la squadra, e che permette al Toro di aggiornare ulteriormente le sue statistiche: il capitano nerazzurro è arrivato a quota 11 centri nella massima competizione europea, piazzandosi così al terzo posto nella classifica marcatori all time interista nel torneo. Superato Eto'o e agganciato Crespo sul gradino più basso del podio, Lautaro è ora a 2 soli gol da Cruz secondo e a 3 dal primo posto di Adriano: traguardi non impossibili da raggiungere.