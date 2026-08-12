Al termine della torunée asiatica, Cristian Chivu ha concesso alcuni giorni di riposo ai giocatori. Oggi la squadra al completo (a parte gli infortunati Massolin e Asllani) si rivedrà ad Appiano per riprendere la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. Sarà anche il modo per Lautaro e Pavard di incontrarsi dopo la scorsa turbolenta estate.

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"Dovrà per forza esserci un chiarimento con Benjamin Pavard, perché quelle famose parole di Lautaro post Mondiale per club: «In questa squadra devi volerci stare, nel posto in cui abbiamo portato l’Inter e dove dobbiamo continuarla a farla stare, non faccio nomi, ma ho visto cose che non mi sono piaciute, chi non vuole restare se ne vada», risultano ancora attuali. O meglio, oggi rappresentano un messaggio da seguire. Quelle dichiarazioni di poco più di un anno fa erano rivolte in primis a Calhanoglu, che sembrava voler giocare in Turchia e abbandonare il progetto di rinascita nerazzurro, ma anche il francese, che non era sceso in campo nelle ultime partite della competizione per una caviglia malconcia, ma aveva postato una foto dopo una partita di padel con Theo Hernandez, era chiaramente finito nelle critiche dell’argentino e dei tifosi nerazzurri".

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"La pace tra Lautaro e il turco venne proprio sancita da un post pubblico, dello scorso 25 luglio, quando un abbraccio tra i due cancellò la tensione post torneo statunitense. Oggi, con lo scudetto cucito sul petto e un Pavard, di ritorno dal Marsiglia, che sta facendo di tutto, tra sedute vissute al 100%, un atteggiamento di chi ha capito l’antifona e spera di tornare a essere visto come “Benji l’interista” – per Thuram è già così, visto che l’attaccante sta pubblicamente spingendo sui social il connazionale - i fatti dovranno parlare per il francese. Meglio se dopo un confronto con Lautaro. Per un’unione d’intenti che gioverebbe a tutta l’Inter".

(Tuttosport)