Con sentenza pubblicata il 28 aprile 2026, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado

Gianni Pampinella Redattore 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 13:16)

LCA Studio Legale ha assistito il calciatore Lautaro Martínez, con un team composto dagli avvocati Federico Venturi Ferriolo e Nicolò Peri del dipartimento di sport, e Gian Paolo Coppola e Giacomo Cioccarelli del dipartimento di litigation, ottenendo davanti alla Corte d’Appello di Milano il rigetto delle domande avanzate di quasi 8 milioni di euro dalla società di agenti sportivi NF Consulting nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di mandato per il trasferimento del calciatore all’Inter nel 2018.

Con sentenza pubblicata il 28 aprile 2026, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando la nullità del contratto di mandato e respingendo le significative pretese economiche avanzate nei confronti dell’attaccante argentino, tra i protagonisti assoluti del calcio europeo e internazionale.

La pronuncia affronta temi di particolare rilievo per il settore sportivo, riaffermando la centralità del rispetto delle disposizioni federali FIGC nella disciplina dei rapporti tra calciatori e agenti sportivi. La difesa del calciatore ha infatti dimostrato come il contratto, pur risultando formalmente depositato presso la Commissione Agenti Sportivi FIGC, non fosse stato depositato nel rispetto della normativa federale e fosse inoltre privo di alcuni requisiti essenziali richiesti dal Regolamento FIGC.

La Corte d’Appello ha ribadito che tali prescrizioni non costituiscono meri formalismi burocratici, ma rappresentano garanzie sostanziali poste a tutela della trasparenza, della correttezza e della certezza dei rapporti sportivi, la cui osservanza è imprescindibile affinché tali rapporti possano produrre effetti ed essere validamente fatti valere anche nell’ordinamento statale.

“Questa decisione conferma un principio di particolare importanza nel diritto sportivo: il rispetto delle regole federali non può essere considerato un semplice adempimento formale, ma costituisce il presupposto necessario per assicurare validità ed efficacia ai rapporti sportivi anche davanti ai giudici ordinari”, commenta Federico Venturi Ferriolo.

La vicenda si inserisce in un contesto internazionale più ampio che ha visto LCA collaborare con lo studio Ruiz-Huerta & Crespo con gli avvocati Juan de Dios Crespo e Alessandro Mosca e con l’avvocato José María Relucio, legale dell’agenzia sportiva Footfeel.

Tale successo conferma il ruolo di primo piano di LCA tra gli studi maggiormente attivi e riconosciuti nel settore del diritto sportivo, ambito nel quale lo Studio assiste da anni atleti, agenti, club e operatori del settore sia nel contenzioso sia nell’attività consulenziale.