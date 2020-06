Sport – Lautaro, Inter e Barcellona condannate all’accordo. E la distanza scende fino a…

Prosegue il pressing asfissiante del Barcellona per Lautaro Martinez, obiettivo numero uno del club blaugrana. Secondo quanto scrive il quotidiano catalano Sport, il giocatore avrebbe da tempo trovato un accordo sulla durata e sullo stipendio del nuovo contratto. Da Barcellona non confermano ma nemmeno smetiscono, preferendo concentrarsi solo sui negoziati con l’Inter. È ben chiara la volontà di Lautaro di giocare al Barça, e la sua posizione può essere decisiva per chiudere l’oprazione.

Una presa di posizione talmente netta che “condanna” i due club a trovare un accordo: i catalani intendono imbastire un’operazione da circa 60 milioni di euro più due contropartite tecniche, mentre i nerazzurri vorrebbero un minimo di 80 milioni cash. Le posizioni si stanno avvicinando, e i blaugrana sperano che tutto possa risolversi al più presto.