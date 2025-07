La presentazione ufficiale del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, inizialmente prevista per domani, è stata rinviata

La presentazione ufficiale del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, inizialmente prevista per domani, è stata rinviata alla conclusione del ritiro precampionato. Lo rende noto la Lazio stessa, in un comunicato stampa, nel quale annuncia la decisione, di concerto con il tecnico, respingendo "qualunque tentativo di attribuire alla Lazio la volontà di limitare la libertà di stampa o di sottrarre il nostro allenatore al legittimo confronto con i giornalisti".

La stessa società, poi, sottolinea la propria "disponibilità a un confronto costruttivo con tutti gli organismi della categoria, nel rispetto dei ruoli e nella convinzione che la collaborazione - non la contrapposizione - sia la chiave per rafforzare il rapporto tra sport e informazione".

Una decisione, quella presa inizialmente di non aprire la conferenza stampa ai media concedendo una sola domanda a testata, arrivata per "offrire un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo e trasparente. È in questa direzione che stiamo lavorando, senza alcuna intenzione di eludere il ruolo dell'informazione, ma anzi con l'obiettivo di valorizzarlo", conclude il comunicato sottolineando di aver "sempre garantito il massimo rispetto nei confronti dell'informazione e dei professionisti che quotidianamente seguono il nostro mondo quotidianamente"