Dia-Castellanos, la Lazio batte il Verona all’Olimpico

Seconda vittoria in campionato per la Lazio di Baroni: all'Olimpico il Verona di Zanetti si arrende 2-1

La Lazio vince 2-1 in casa contro il Verona e coglie la seconda vittoria del suo campionato, portandosi a 7 punti in classifica. Il gol di Dia al 5' regala il vantaggio ai biancocelesti ma un errore difensivo spalanca la strada alla rete di Tengstedt su assist di Kastanos.

La Lazio però non molla e trova il gol del nuovo vantaggio al 20' con Castellanos sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Baroni sale così a 7 punti in classifica, il Verona invece coglie la seconda sconfitta stagionale ma resta a 6 punti in settima posizione.