Termina in parità con il punteggio di 1-1 la sfida tra Lecce e Sassuolo, ottava giornata di campionato. Al Via del Mare passano in vantaggio gli ospiti grazie a un calcio di rigore trasformato da Berardi nel primo tempo, a inizio ripresa ci pensa Krstovic a rimettere l'incontro in equilibrio.