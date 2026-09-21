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Si sta svolgendo a Lissone un incontro tra arbitri e allenatori per le nuove linee guida per questa stagione. Ecco quanto raccolto dalla redazione di Fcinter1908:

L’Incontro a Lissone tra arbitri e allenatori si è svolto in un clima sereno. Orsato ha promesso che la linea rimarrà la stessa fino a fine stagione e che non subirà variazioni: interventi del Var ridotti ma non annullati, si gioca il più possibile.

C’è stato un confronto sugli episodi che più hanno fatto discutere:cRiconosciuto come errore quello di Zufferli, che ieri non ha fischiato un rigore all’Atalanta per trattenuta di Kalulu su Rowe. Errore anche da parte di Marinelli, che non aveva fischiato rigore per fallo di Caracciolo su Pellegrino.

Non è stato riconosciuto come errore, invece, quello di Genoa Napoli: quello tra De Bruyne e Vasquez è ritenuto un contatto di gioco idoneo alla linea arbitrale attuale.